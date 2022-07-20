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Путин предложил способ увеличить поставки газа в Европу

Президент Путин предложил запустить «Северный поток-2» для увеличения поставок газа Европе

Фото: @NSP2_Rossiya

Президент России Владимир Путин предложил способ увеличить поставки газа в Европе. Для этого необходимо запустить трубопровод «Северный поток-2», передает ТАСС.

«У нас существует еще один готовый маршрут — это "Северный поток-2". Его можно запустить», — указал глава государства, комментируя возможности разрешения европейского энергокризиса.

Путин отметил, что в настоящее время с трубопроводом существуют проблемы. Он добавил, что около полутора месяцев назад этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам президента, он сообщил западному коллеге, что «Газпром» зарезервировал необходимые мощности, с которыми теперь необходимо что-то делать, поскольку они не могут «висеть в воздухе».

Путин также пояснил, что половину объема газа для «Северного потока- 2» сняли для внутреннего потребления. Поэтому сразу запустить газопровод при желании Запада не получится, о чем Европу предупреждали заранее.

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Марина Совина
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