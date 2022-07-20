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Российский сенатор обвинил американские СМИ в 20-летней лжи

Российский сенатор Пушков обвинил американские СМИ в 20-летней лжи
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

На протяжении 20 лет американские средства массовой информации лгут, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор прокомментировал заявление журналистки телекомпании NBC Кэти Тур, которая пожаловалась на то, что американцы перестали верить СМИ. Она отметила, что доверие к газетам и телевидению достигло рекордно низкого уровня.

«Верно. Только нечему удивляться. А как можно верить 20-летней лжи американских СМИ почти обо всем — от наличия атомной бомбы у бывшего иракского президента Саддама Хусейна до отсутствия неонацизма на Украине?» — обвинил он журналистов.

Ранее бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат на пост президента США Тулси Габбард назвала американские власти поджигателями войны и обвинила их во лжи о ситуации вокруг Украины. По ее мнению, американские политики заинтересованы в набивании собственных карманов на Украине — именно поэтому они не могут оставить идею вражды с Россией. Такие же цели США преследуют и в Сирии, уверена Габбард.

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Марина Совина
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