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В США обвинили власти страны во лжи вокруг ситуации на Украине

Экс-кандидат в президенты США Габбард обвинила власти во лжи о ситуации на Украине

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший член палаты представителей конгресса и экс-кандидат на пост президента США Тулси Габбард назвала американские власти поджигателями войны и обвинила их во лжи о ситуации вокруг Украины. Такое заявление она сделала в эфире телеканала Fox News, фрагмент опубликован на ее странице в Facebook.

«Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это “демократия”. Но они лгут. Украина на самом деле не демократия», — заявила Габбард.

Политик напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский закрыл критиковавшие его оппозиционные телеканалы. Кроме того, Габбард указала на арест лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

По ее мнению, американские политики заинтересованы в набивании собственных карманов на Украине — именно поэтому они не могут оставить идею вражды с Россией. Такие же цели США преследуют и в Сирии, уверена Габбард.

В 2019 году Габбард обвинила американского президента Дональда Трампа в желании захватить нефтяные месторождения Сирии. Она заявила, что глава Белого дома оставил военный контингент в Сирии не для борьбы с террористическими формированиями, а «для охраны не принадлежащих США месторождений нефти».

Марина Совина
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