В Китае ответили на претензии США из-за России

SCMP сравнила США с Римской империей после обвинений Китая в связях с Россией

В Китае ответили на обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена, которые он выразил на встрече G20 в адрес Пекина из-за связей России. Об этом написала китайская газета (South China Morning Post) SCMP.

Авторы материала сравнили современные США с «такой же жадной до власти Римской империей». В статье отмечается, что Блинкен ошибается, считая себя госсекретарем всего мира, а не только Соединенных Штатов

«Сегодня Блинкен требует, чтобы Пекин перестал оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину, потому что в противном случае он навлечет на себя гнев Вашингтона — Рима нашего времени», — пишет SCMP.