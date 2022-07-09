Блинкен выразил обеспокоенность сближением России и Китая

Блинкен обеспокоен тем, что Китай поддерживает Россию в украинском конфликте

Вашингтон обеспокоен сближением Пекина с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров стороны обсудили, в частности, ситуацию на Украине, пишет Reuters.

На пресс-конференции Блинкен рассказал, что во время встречи он выразил обеспокоенность Ван И тем, что Китай поддерживает Россию. По его мнению, в ситуации с украинским конфликтом трудно «поддерживать нейтральную позицию», которой старается придерживаться Китай.

Блинкен считает, что Пекин так или иначе поддерживал Москву, в частности, в рамках ООН и других международных организаций. Кроме того, подчеркнул госсекретарь, Китай «усилил российскую пропаганду».

Госсекретарь США также подчеркнул, что Вашингтон намерен предоставить Киеву дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 368 миллионов долларов.

Ранее глава МИД КНР выразил надежду на скорое прекращение боевых действий на Украине и восстановление мира путем диалога. Кандидат политических наук Александр Коньков объяснил «Ленте.ру» причину этих слов тем, что после окончания конфликта на смену западного государства придет миропорядок, который сейчас формулирует Китай.