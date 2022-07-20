Названы условия для возможного ослабления рубля

Экономист Мустаев исключил падение доллара ниже 50 рублей

Портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев заявил, что курс рубля укрепляется благодаря ряду политических и экономических причин. Однако есть факторы, из-за которых национальная валюта может ослабнуть, передает «Прайм».

Экономист назвал условия для возможного ослабления рубля и исключил, что Банк России позволит падение доллара ниже 50 рублей, поскольку это способно подорвать конкурентоспособность страны. По его мнению, существует несколько методов борьбы с укреплением валюты.

В первую очередь, следует обратить внимание на валютную интервенцию, при которой валюты «дружественных» государств меняют доллар через кросс-курсы. Однако такой способ грозит ростом инфляции в России. Мустаев также предложил дать экспортерам гарантии для сохранения рубля в стране. Для полной стабилизации курса следует возобновить импортные потоки.

«В любом случае, несмотря на то, что на курс можно повлиять за счет валютных интервенций, для его полной стабилизации необходимо восстановление импортных потоков. Именно тогда прекратится ситуация, при которой курс за один день меняется на 5-7 процентов то вверх, то вниз», — заключил специалист.

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