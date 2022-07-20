Участники банды «Шараповские» получили от 22 лет до пожизненного срока

Участники ОПГ «Шараповские» получили от 22 лет до пожизненного за убийства и бандитизм

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор четверым участникам организованной преступной группировки (ОПГ) «Шараповские» за убийства и бандитизм. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

На основании вердикта присяжных подсудимые — Рабадан Магомедвалиев, Шамсутдин Джамалутдинов, Юсуп Ахмедутдинов и Шамсутдин Мухтаров — признаны виновными в целом ряде особо тяжких преступлений. Им назначено от 22 лет до пожизненного срока. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на общую сумму два миллиона рублей, уточнили «Ленте.ру» в московской прокуратуре. Также осужденные должны выплатить штраф от 500 тысяч до 900 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что с 2006 по 2013 год члены ОПГ совершили в Москве несколько убийств по заказу Магомедвалиева. Джамалутдинов выступил организатором преступлений, Ахмедутдинов и Мухтаров были киллерами. Их жертвами стали столичный бизнесмен, отказавшийся увеличить сумму выплат от сдачи в аренду коммерческой недвижимости, и юрист, у которого был конфликт с Магомедвалиевым.

Участников ОПГ задержали в 2019 году в Дагестане и Москве. В ходе обыска у них изъяли схрон с оружием и боеприпасами. Двое членов банды — Казбек Магомедов и Махач Нурудинов — уже осуждены за покушение на столичного предпринимателя, заказчиком которого выступал Магомедвалиев.

В настоящее время следователи устанавливают другие преступления ОПГ.