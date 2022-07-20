Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей

В Москве таможня изъяла из продажи партию незаконных электронных сигарет на 60 млн рублей

Фото: Telegram-канал Mash

Столичные таможенники конфисковали партию незадекларированных электронных сигарет стоимостью 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Незаконный товар продавался в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». Там нашли 388 ящиков, в которых было примерно 200 тысяч HQD китайского производства. Продавец не смог предоставить таможенникам документы, подтверждающие их законность. За неуплату таможенных платежей с такой партии в размере 30 миллионов рублей владелец товара может быть привлечен к ответственности.

14 июля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об изъятии в Москве партии из 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет. Несертифицированные электронные сигареты ввозились в Россию из Азии под видом мелких бытовых приборов и не имели нужных сопроводительных документов. Для легализации товара фигуранты изготавливали поддельные сертификаты качества. В дальнейшем сигареты поставлялись в торговые предприятия и продавались через интернет-магазины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине
17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.