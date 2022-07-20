Il Fatto Quotidiano назвало российскую экономику сильнее, чем представлял ее Запад

Экономика России проявила себе более сильной, чем представлял ее себе Запад. С таким мнением выступило издание Il Fatto Quotidiano.

Издание назвало российскую экономику сильнее, чем представляла себе Европа. Промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство составляют значительную часть ВВП России, при этом сфера услуг преимущественно развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.

Кроме того, Россия завершила 2021 год с активным торговым балансом благодаря экспорту сырья, среди которых нефть и газ. Москва также накопила значительные валютные резервы на 630 миллиардов долларов, что в 1,7 раза превосходит показатели импорта товаров и услуг.

Россия является нетто-кредитором на международном рынке, поэтому другие государства больше нуждаются в ней, чем наоборот. В условиях конфликта с Украиной торговый баланс страны сохраняется активным, быстрый рост стоимости на черное золото и газ обещают значительные поступления налогов.

Поэтому Il Fatto Quotidiano назвало наивными надежды Евросоюза на изоляцию России без негативных последствий для самого региона.

Ранее в Германии заявили о неэффективности санкций Евросоюза против России. Такое мнение выразил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт.

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