В Германии заявили о неэффективности санкций ЕС против России

Депутат бундестага Шмидт: ЕС потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России

Европейский союз (ЕС) потерпел неудачу со своими санкциями в отношении России. Об этом заявил депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт, пишет РИА Новости.

«Так называемые санкции довольно неприятны для России, но о коллапсе российской экономики не может быть и речи», — отметил политик.

По словам Шмидт, он направил запрос федеральному правительству Германии с требованием уточнить, когда именно следует ожидать «экономического краха» России. Однако он не получил «четкого ответа».

Депутат добавил, что государственный бюджет России даже завершил первое полугодие текущего года со значительным профицитом.

Шмидт также предупредил, что ФРГ вскоре может ждать экономический крах, если власти продолжат вести «совершенно бездумную внешнюю политику». Он призвал отменить санкций против России и вернуться «к реальной политике, учитывающей, прежде всего, интересы Германии».