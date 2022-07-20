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Иван-чай захотели включить в список сельхозпродукции

Мисельхоз РФ рассматривает включение иван-чая в список сельхозпродукции

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Минсельхоз РФ сообщил о возможной перспективе включения иван-чая в перечень сельхозпродукции. Об этом ведомство заявило в своем Telegram-канале. В министерстве уверены, что у иван-чая есть все шансы сместить привычные чай и кофе с прилавков магазинов и обрести популярность среди покупателей.

В ведомстве рассказали, что попадание иван-чая в список сельхозпродукции откроет для его изготовителей доступ ко всем мерам государственной поддержки растениеводов в стране. В Минсельхозе также пообещали подумать о других возможных способах помочь производителям напитка.

Впервые подобная инициатива прозвучала на на форуме «Сильные идеи для нового времени», на котором председатель Союза производителей иван-чая обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать растение сельхозпродуктом. Глава государства заверил его, что передаст предложение Минсельхозу на рассмотрение.

Путин поддержал идею развивать производство иван-чая и отметил полезность традиционного русского напитка, сравнив его с кока-колой, в которой содержится «одна химия».

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Варвара Кузьмина
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