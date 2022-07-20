Путин сравнил кока-колу и иван-чай

Президент Путин решил развивать производство иван-чая, который полезнее кока-колы

Иван-чай полезнее кока-колы, где «одна химия». Их сравнил президент России Владимир Путин и пообещал в ближайшее время дать указание министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка. Об этом пишет ТАСС.

«Действительно, это наверняка полезнее, чем какая-нибудь "кока-кола", там одна химия», — согласился глава государства с Александром Хлыновым из союза производителей иван-чая, который предложил развивать производство напитка.