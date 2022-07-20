Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В европейской экономике рекордно снизилось доверие

Индекс потребительского доверия в Европе рекордно снизился

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В европейской экономике зафиксировано рекордное снижение потребительского доверия, пишет Bloomberg.

В июле индекс потребительского доверия, измеряемый ежемесячно, оказался равен минус 27 баллам — против минус 23,6 в июне и среднего прогноза специалистов на уровне минус 24,9.

Причиной наблюдаемого явления стали опасения домохозяйств по поводу возможной рецессии, рекордной инфляции и вероятности отключения поставок газа из России, что чревато полномасштабным энергетическим кризисом.

По прогнозу Международного валютного фонда, полное прекращение поставок газа из России может привести к сокращению экономики Евросоюза на 2,65 процента по итогам года. Глобальный ВВП может снизиться на 0,4 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Стало известно о работе Запада над ускорением оказания военной помощи Киеву
Модель OnlyFans отказалась от дезодоранта из-за любви к запаху своего пота
Названы главные ошибки россиян при покупке жилья в Турции
Туристка нашла лазейку в правилах провоза ручной клади и восхитила подписчиков
В клубе РПЛ опровергли информацию о попадании в реанимацию 17-летнего футболиста
Раскрыто истинное влияние серотонина на развитие депрессии
Глваком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе работу на уровне штабов
Российский военный украл с учений ящик тротила и хранил его под кроватью
Врач объяснил важность прохождения диспансеризации здоровыми людьми
Постпред США при ООН заявила о мешающих влиянию Вашингтона долгах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.