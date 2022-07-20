В европейской экономике рекордно снизилось доверие

Индекс потребительского доверия в Европе рекордно снизился

В европейской экономике зафиксировано рекордное снижение потребительского доверия, пишет Bloomberg.

В июле индекс потребительского доверия, измеряемый ежемесячно, оказался равен минус 27 баллам — против минус 23,6 в июне и среднего прогноза специалистов на уровне минус 24,9.

Причиной наблюдаемого явления стали опасения домохозяйств по поводу возможной рецессии, рекордной инфляции и вероятности отключения поставок газа из России, что чревато полномасштабным энергетическим кризисом.

По прогнозу Международного валютного фонда, полное прекращение поставок газа из России может привести к сокращению экономики Евросоюза на 2,65 процента по итогам года. Глобальный ВВП может снизиться на 0,4 процента.

