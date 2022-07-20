Немцы выступили за скорейший запуск «Северного потока-2»

Читатели Die Welt из ФРГ выступили за запуск «Северного потока-2» после заявлений Путина

Читатели газеты Die Welt после заявления президента России Владимира Путина о причинах заморозки «Северного потока-2» выступили за скорейший запуск газового трубопровода и потребовали от правительства ФРГ эффективных мер по решению энергетического кризиса. Соответствующие комментарии появились на странице газеты в Facebook (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Реакция пользователей была вызвана публикацией в газете, в которой заявление российского лидера о вине немецкой стороны в остановке запуска газопровода назвали угрозой Германии, а газ из России сравнили с «наркотиком, от которого будет лучше избавиться».

«Немцы медленно начинают просыпаться — и где же [российская] угроза [от Путина]? Это просто смешно. "СП-2" должен быть реализован — какая Украине будет польза, если Германия совершенно не способна действовать?» — заявил пользователь Стефан Бохлен.

«Какая это угроза, если он [Путин] выполняет положения контракта? А если честно, то в "СП-2" было вложено очень много денег, в том числе и западных. Оговорки и застенчивость [западных лидеров] — это не то, что позволительно в такое [тяжелое для всех] время», — написала читательница Аня Фелдер.

20 июля в Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии в ответ на предложение Путина запустить «СП-2» заявили, что вопрос об эксплуатации неактуален, так как газопровод не имеет сертификации.

Ранее президент России по итогам визита в Иран предложил запустить «Северный поток-2», чтобы разрешить энергетический кризис в Европе. Глава государства рассказал, что полтора-два месяца назад он обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ситуацию с газопроводом.

Путин также заявил, что если Москва не получит турбину для «Северного потока», то нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое. Сейчас работают обе турбины.