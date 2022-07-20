Владелец «Пятерочки» решил развивать сеть дарксторов в России

Компания X5, которая владеет «Пятерочкой», решила развивать сеть дарксторов в России

Компания X5, которая владеет торговыми сетями «Пятерочка» и «Перекресток», решила развивать сеть дарксторов в России. Этот формат магазинов предполагает только доставку, клиентов внутрь пускать не будут, помещения предназначены только для сотрудников и курьеров, пишет Primepress.

Для управления подобными торговыми точками создано подразделение холдинга X5 Digital. Оно сосредоточится на собственной системе доставки из магазинов торговых сетей, пояснил директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов.

Несколько лет назад X5 уже пыталась запустить такой сервис, однако он не возымел успеха. Сейчас ритейлер хочет сократить время, затрачиваемое на доставку. В среднем оно составляет около часа, но не менее 40 минут. Формат дарксторов предполагает возможность ускорения доставки и большего выбора товаров для россиян.

Ранее торговая сеть «Пятерочка» запустила собственный сайт для потенциальных франчайзи сети, где размещается вся необходимая информация о франшизе. На ресурсе можно оставить заявку на получение, задать вопросы, узнать о стоимости открытия магазина, прочитать примеры успешного запуска и многое другое.