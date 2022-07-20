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Во время съемок сериала «Закон и порядок» был убит сотрудник проекта

Во время съемок сериала «Закон и порядок» был застрелен сотрудник проекта

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Во время съемок сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» застрелили одного из работников проекта. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в Бруклине во вторник, 19 июля. 31-летний Джонни Писарро, занимавшийся в проекте расклеиванием объявлений и парковкой автомобилей, сидел в машине, когда неизвестный подошел к нему, произвел несколько выстрелов и скрылся с места преступления. Вскоре нападавшего задержала полиция.

Пули попали в шею и лицо работника, он был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Писарро был женат и воспитывал троих детей. Очевидцы сообщили, что не слышали и не видели никаких признаков ссоры между членом съемочной группы сериала и подозреваемым.

Премьера сериала «Закон и порядок: Организованная преступность» состоялась в начале апреля прошлого года, а весной 2022-го стало известно, что проект продлен на третий сезон.

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Анастасия Астахова
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