Назван самый дешевый вариант отдыха по системе «все включено» в России

АТОР: тур «все включено» в Краснодарском крае обойдется минимум в 98,4 тысячи рублей

Российским туристам раскрыли, в какую минимальную и максимальную сумму обойдется отдых в отелях с системой питания «все включено» на турецких и на южных российских курортах в августе. Стоимость туров назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты взяли для расчета проживание в отеле для двух человек в течение десяти дней с питанием «все включено» без перелета с 1 по 31 августа. Так, минимальная цена в гостиницах категории «три звезды» в Анталье составила 16,4 тысячи рублей, «четыре звезды» — 22,7 тысячи, «пять звезд» — 41,6 тысячи. Максимальная стоимость размещения вышла в 75,9, 125,3 и 321,8 тысячи рублей соответственно.

В Краснодарском крае самый дешевый вариант отдыха в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 98,4 тысячи рублей, в четырехзвездочном — 76,4 тысячи, в пятизвездочном — 230 тысяч рублей. Верхний предел стоимости для гостиниц категории «три звезды» составил 159,6 тысячи рублей, «четыре звезды» — 379,5 тысячи, «пять звезд» — 245 тысяч рублей.

Кроме того, специалисты вывели медианную цену, которая является средним значением между позициями в середине списка. Для трехзвездочных отелей в Турции она равняется 46,2 тысячи рублей (против 129,1 тысячи рублей в Краснодарском крае), четырехзвездочных — 74,1 тысячи (227,9 тысячи рублей в Краснодарском крае), пятизвездочных — 181,7 тысячи (237,5 тысячи рублей на Кубани).

Ранее в июле россиян предупредили, что большинство популярных отелей на турецких курортах оказались полностью забронированы до конца августа. Тем не менее, по словам турагентов, доступные номера есть в небольшом количестве объектов размещения с середины последнего летнего месяца.