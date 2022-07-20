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Места в популярных отелях Турции оказались раскуплены до конца лета

TourDom: туристы забронировали почти все места в популярных отелях Турции до конца лета

Фото: Yves Herman / Reuters

Большинство популярных отелей на турецких курортах оказались полностью забронированы до конца августа. Об этом пишет портал TourDom.

По словам турагентов, путешественники раскупили почти все места до конца лета в востребованных гостиницах — доступные номера есть в небольшом количестве объектов размещения с середины августа.

Например, номер в пятизвездочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa можно забронировать только на 16 августа. Стоимость размещения на семь дней на двоих обойдется в 221 тысячу рублей.

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Больше свободных мест есть в Кемере. Так, номера в Club Boran Mare доступны с 4 августа — стоимость отдыха для двоих составляет 195 тысяч рублей. С 9 августа можно заселиться в Alva Donna World Palace Hotel — размещение обойдется в 234 тысячи рублей.

«Русские гости едут несмотря ни на что. Также много европейцев, в частности англичан», — отметила заместитель директора по маркетингу отеля Pine Beach Resort в Белеке Яна Саяфарова.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. «Повторных закрытий и подобных ситуаций не будет», — прокомментировал он вероятность повторного локдауна.

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Мария Гейн
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