Места в популярных отелях Турции оказались раскуплены до конца лета

TourDom: туристы забронировали почти все места в популярных отелях Турции до конца лета

Большинство популярных отелей на турецких курортах оказались полностью забронированы до конца августа. Об этом пишет портал TourDom.

По словам турагентов, путешественники раскупили почти все места до конца лета в востребованных гостиницах — доступные номера есть в небольшом количестве объектов размещения с середины августа.

Например, номер в пятизвездочном отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa можно забронировать только на 16 августа. Стоимость размещения на семь дней на двоих обойдется в 221 тысячу рублей.

Больше свободных мест есть в Кемере. Так, номера в Club Boran Mare доступны с 4 августа — стоимость отдыха для двоих составляет 195 тысяч рублей. С 9 августа можно заселиться в Alva Donna World Palace Hotel — размещение обойдется в 234 тысячи рублей.

«Русские гости едут несмотря ни на что. Также много европейцев, в частности англичан», — отметила заместитель директора по маркетингу отеля Pine Beach Resort в Белеке Яна Саяфарова.

Ранее глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям в связи со значительным ростом заболеваемости коронавирусом. «Повторных закрытий и подобных ситуаций не будет», — прокомментировал он вероятность повторного локдауна.