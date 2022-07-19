В Турции оценили перспективы возвращения к антиковидным ограничениям

Глава Минздрава Турции Коджа: власти не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям

В Турции не планируют возвращаться к антиковидным ограничениям в связи с значительным ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

«Повторных закрытий и подобных ситуаций не будет», — оценил глава Минздрава перспективы повторного введения локдауна.

По его словам, в сутки фиксируется 40-кратный прирост числа случаев заражения, «нагрузка на больницы в последнее время увеличилась в три раза». Однако, несмотря на это, власти не планируют вводить новые места в реанимациях. Отмечается, что в середине июля в стране зафиксировали 117 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Как сообщает агентство, союз медиков Турции неоднократно обращался к властям с просьбой вернуться к ограничительным мерам. В частности, ввести обязательное ношение масок в закрытых помещениях, увеличить количество тестов на коронавирус и начать вакцинацию детей.

В конце мая в Турции отменили масочный режим на фоне снижения числа заражений коронавирусом. Тогда прирост числа зараженных составил менее тысячи случаев в течение трех дней подряд.

