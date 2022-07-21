Глава МИД Германии объяснила свои слова о риске «народных восстаний» в стране

Бербок заявила, что специально выбрала утрированную формулировку о «народных восстаниях»

Глава МИД Германии Анналена Бербок пояснила свои слова о риске «народных восстаний» в стране из-за отсутствия газа. В эфире телеканала NTV она заявила, что выбрала подобную «слишком утрированную» формулировку специально. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Бербок, во время переговоров с канадской стороной о необходимости вернуть в Европу турбину для «Северного потока» она имела в виду не только эту тему, но и в целом вопрос, почему ФРГ не может ввести полное газовое эмбарго.

«Я дала понять, что турбина — это лишь часть общей дискуссии», — уточнила министр и напомнила, что Берлин не способен резко отказаться от российского газа. Именно поэтому она ранее выступила против введения санкций в отношении газового сектора России.

В среду, 20 июля, в интервью RND Бербок рассказала о ходе переговоров с Канадой. Она заявила, что без турбины для «Северного потока» Берлин не сможет поддерживать Киев, так как будет «занят народными восстаниями», которые начнутся из-за нехватки газа.