Вирусолог высказался об опасности коронавируса для Байдена

Вирусолог Будетко: люди в возрасте Байдена благополучно переносят заражение омикроном

Президент США Джо Байден заразился одним из вариантов омикрона, предположил руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко. Он выразил уверенность, что американский лидер получит лучшее лечение, поэтому опасаться за его жизнь и здоровье не стоит. Об опасности заболевания для 79-летнего американского президента специалист высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас доминируют разные подтипы варианта омикрон. Все они практически не вызывают летальный исход. Наверное, уже сделано секвенирование генома и определен, какой это вариант. Но, думаю, у него омикрон», — предположил Бутенко.

Если это был китайский вариант из Уханя 2019 года или дельта, то для такого возраста прогноз был бы очень неблагоприятный, заметил вирусолог. «Но при омикроне заболевание даже в таком пожилом возрасте проходит благополучно, в основном. Учитывая, что у Байдена наверняка будут лучшие условия лечения, все с ним будет в порядке», — резюмировал медик.

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщение опубликовано на официальном сайте.

Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

Ранее Байден в ходе встречи, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал о своем онкологическом заболевании. Он объяснил, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов. «Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал он.