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Московские полицейские задержали женщину за кражу забытых у банкомата денег

В Москве полицейские задержали женщину за кражу забытых у банкомата 695 тысяч рублей

Фото: Shutterstock

В Москве полицейские задержали 27-летнюю женщину, укравшую у молодого человека забытые у банкомата деньги. Об этом в четверг, 21 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, клиент пришел в банк в Газетном переулке, чтобы совершить операции по вкладу. Выйдя на улицу, он решил, что забыл банковскую карту в устройстве, и вернулся обратно. В банкомате карты не оказалось, и молодой человек начал проверять содержимое карманов. Он выложил 695 тысяч рублей и нашел потерянное. На радостях потерпевший ушел и только спустя время вспомнил об оставленных деньгах, однако на прежнем месте суммы уже не было.

Как отмечается, приезжая обнаружила деньги и положила на свой банковский счет, после чего скрылась с места преступления.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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Екатерина Власова
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