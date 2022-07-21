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Стало известно о новых фигурантах дела о пытках в российской больнице ФСИН

В Ростове-на-Дону увеличилось число фигурантов по делу о пытках пациентов в больнице ФСИН

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ростове-на-Дону увеличилось число фигурантов, проходящих по делу о пытках пациентов в туберкулезной больнице №19, подведомственной ФСИН России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Игорь Омельченко.

Несколько новых сотрудников тюремного медучреждения подозреваются в насилии над заключенными.

О пытках стало известно во время проверки ОНК региона, проведенной в 2020 году. Правозащитники увидели в учреждении привязанных к кроватям людей с травмами и пролежнями, образовавшимися вследствие долгого пребывания в связанном состоянии. Письменно согласились заявить о физическом, сексуальном и моральном насилии свыше 60 человек.

«Тяжелых случаев, кроме одного погибшего и одного потерпевшего с переломами, больше нет», — уточнил Омельченко.

В сентябре 2021 года правоохранители возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника туберкулезной больницы №19, подведомственной ФСИН, Александра Ляха. Он, в частности, поручал подчиненным их связывать «с целью создания комфортных условий несения службы и работы». Фигуранта обвинили в превышении должностных полномочий, и 26 мая 2022 года суд отправил его под домашний арест.

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Екатерина Власова
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