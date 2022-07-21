Стартовали съемки нового сезона «Бриджертонов»

Netflix подтвердил начало съемок нового сезона «Бриджертонов»

Netflix подтвердил начало съемок третьего сезона сериала «Бриджертоны». Об этом сообщает Collider.

Стриминговый сервис опубликовал видео, на котором звезды сериала показывают три пальца, намекая на то, что съемки нового сезона стартовали. На ролике можно заметить актеров Джонатана Бэйли, Аджоа Андоху, Люка Томпсона, Клаудию Джесси, Голду Рошевель и других артистов, которые вернутся к своим ролям. Сообщается также, что к касту присоединились Дэниэл Френсис, Сэм Филлипс и Джеймс Фун.

Дата премьеры пока неизвестна. Новый сезон будет главным образом посвящен личной жизни писательницы Пенелопы Фезерингтон, известной также под творческим псевдонимом Леди Уислдаун. Ее в сериале играет ирландская актриса Никола Кохлан. Ожидается, что в новых сериях Пенелопа всерьез задумается о свадьбе.

Ранее стартовали съемки второй части «Дюны».