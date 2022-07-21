В Скадовске задержали местного жителя за подготовку диверсии

ВГА Скадовского района сообщила о задержании местного жителя за подготовку диверсии

Правоохранительные органы задержали в Скадовске Херсонской области местного жителя, который, находясь в контакте с Вооруженными силами Украины (ВСУ), готовил диверсию против российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной военно-гражданской администрации (ВГА).

По данным властей, у мужчины 1985 года рождения обнаружили горючие смеси, а также инструкции по изготовлению коктейлей Молотова и уничтожению бронированной техники. В списках его контактов были обнаружены представители украинской армии.

Отмечается, что гражданин проживал неподалеку от КПП российских войск и передавал данные о происходящем своим кураторам. «Действия квалифицированы по части 1 статьи 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению") и части 1 статьи 281 УК РФ ("Диверсия")», — говорится в сообщении.

Ранее завербованного украинскими спецслужбами мужчину задержали в Ростовской области. Мужчина должен был следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.