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Устроившие стрельбу из автомата Калашникова в Москве попали на видео

Компания молодых людей устроила стрельбу из автомата Калашникова у церкви в Москве

В Москве компания молодых людей устроила стрельбу из автомата Калашникова ночью недалеко от церкви на Одинцовской улице. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения. Запись предоставили «Ленте.ру» в столичном главке МВД.

На кадрах видны трое мужчин, стреляющих в воздух, затем они дают показания полицейским по обстоятельствам произошедшего.

После стрельбы молодые люди сели в автомобиль и уехали. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли там гильзы. Эксперты установили, что они являются светозвуковыми.

Позже на улице Твардовского правоохранители задержали троих подозреваемых в возрасте от 27 до 29 лет. У одного из них при личном досмотре изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова. Он отправлен на экспертизу.

Следователи МВД возбудили уголовное дело.

Любовь Ширижик
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