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В новом автомобиле заповедника «Хакасский» нашли гнездо с яйцами

Под капотом нового автомобиля заповедника «Хакасский» нашли гнездо с пятью яйцами

Фото: страница Виктора Непомнящего во «ВКонтакте»

В заповеднике «Хакасский» в новом автомобиле обнаружили гнездо с яйцами. Об этом сообщил директор учреждения Виктор Непомнящий на своей странице во «ВКонтакте».

«У нас даже автотранспорт 100% заповедный. На днях автопарк заповедника «Хакасский» пополнился новой единицей транспорта Lada Niva Travel. Пока автомобиль ожидал отгрузки в нашу сторону, представители "АвтоВАЗа" обнаружили под капотом гнездо с яйцами. По нашей просьбе гнездо с яйцами не извлекали и в нем благополучно вылупилось пять птенцов», — написал он.

Непомнящий уточнил, что автомобиль купили за счет средств федерального бюджета для охраны территории заповедника.

Ранее сообщалось, что на территории Чувашии впервые обнаружили птенцов сплюшки — редкой совы, занесенной в Красную книгу. Данный вид, представители которого считаются самыми маленькими совами в России (длина тела животных составляет 15-20 сантиметров), встречали в регионе очень редко — один-два раза за 10 лет. Отмечается, что в Заволжье численность гнездящейся популяции составляет более 100 пар, в других районах республики вид не найден.

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Сергей Истомин
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