В Чувашии обнаружили птенцов краснокнижной совы

В Чувашии орнитологи нашли гнездования краснокнижных сов-сплюшек

Чувашские орнитологи впервые обнаружили на территории республики птенцов сплюшки — редкой совы, занесенной в Красную книгу. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Чувашской республики, специалисты обнаружили птенцов в июле. Данный вид, представители которого считаются самыми маленькими совами в России (длина тела животных составляет 15-20 сантиметров), встречали в регионе очень редко — один-два раза за 10 лет. Отмечается, что в Заволжье численность гнездящейся популяции составляет более 100 пар, в других районах республики вид не найден.

В министерстве рассказали, что в Чувашию птицы прилетают в конце апреля, а улетают в августе. Орнитологи сообщили, что еще несколько дней птенцы сплюшки будут находиться в дуплах, а потом вылетят. Оптимальными условиями для гнездования сов являются опушки гарей, где есть дуплистые осины и березы. Кроме того, в таких местах летом есть крупные насекомые, которые являются основным кормом этого вида сов.

Ранее в июле орнитологи нашли в Чувашии семь мест гнездования краснокнижного филина. Отмечалось, что первую локацию обнаружили в заповеднике «Присурский», а спустя месяц выявили еще шесть гнезд, из которых уже вылетели восемь птенцов.