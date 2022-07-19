Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Чувашии нашли семь мест гнездования краснокнижного филина

Орнитологи обнаружили в Чувашии семь мест гнездования краснокнижного филина

Фото: Ronald Wittek / Globallookpress.com

Орнитологи нашли в Чувашии семь мест гнездования краснокнижного филина. Об этом сообщает «АиФ Чувашия».

Ранее специалистам было известно только б одном месте обитания пары филинов в южной части республики. В других районах этот вид не встречался уже несколько лет. Птица занесена в Красные книги России и Чувашии.

По словам министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, в течение года сотрудники Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии проводят мониторинг численности редких видов животных, обитающих на территории региона. «Одним из видов, чью численность учитывали в этом году, был филин – самая крупная и самая редкая сова, обитающая в Европейской части России», — рассказал он.

В мае, как сообщили в ведомстве, новое место гнездования нашли в заповеднике «Присурский». Спустя месяц выявлено ещё шесть гнезд, из которых уже вылетели восемь птенцов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»
Минобороны заявило о перехвате четырех украинских ракет «Точка-У»
Названо условие выплаты проиндексированной пенсии работающим россиянам
Спецслужбы Латвии заподозрили угрозу национальной безопасности в детском кружке
Мужчина обнаружил дома редчайшую кобру-альбиноса
Фэшн-эксперт Владислав Лисовец высказался об альтернативе H&M
Украина пообещала потопить Черноморский флот РФ западным оружием и занять Крым
Россиянкам назвали визуально стройнящие модели купальников
Москвичам разонравился один тип жилья
Российская отрасль попросила отказаться от новых штрафов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.