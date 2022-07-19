В Чувашии нашли семь мест гнездования краснокнижного филина

Орнитологи обнаружили в Чувашии семь мест гнездования краснокнижного филина

Орнитологи нашли в Чувашии семь мест гнездования краснокнижного филина. Об этом сообщает «АиФ Чувашия».

Ранее специалистам было известно только б одном месте обитания пары филинов в южной части республики. В других районах этот вид не встречался уже несколько лет. Птица занесена в Красные книги России и Чувашии.

По словам министра природных ресурсов и экологии Чувашии Эмира Бедертдинова, в течение года сотрудники Дирекции по охране животного мира и ООПТ Минприроды Чувашии проводят мониторинг численности редких видов животных, обитающих на территории региона. «Одним из видов, чью численность учитывали в этом году, был филин – самая крупная и самая редкая сова, обитающая в Европейской части России», — рассказал он.

В мае, как сообщили в ведомстве, новое место гнездования нашли в заповеднике «Присурский». Спустя месяц выявлено ещё шесть гнезд, из которых уже вылетели восемь птенцов.