Празднование медового месяца на райском острове закончилось смертью молодой жены

Американца обвинили в убийстве жены во время медового месяца на острове Ясава на Фиджи

Гражданина США обвинили в убийстве молодой жены во время медового месяца на Фиджи. Об этом сообщает Fox 13.

Как уточняет издание, молодожены планировали провести медовый месяц на райском острове Ясава, однако празднование закончилось смертью новобрачной. Тело 36-летней Кристи Чен (Christe Chen) из Мемфиса было обнаружено в номере отеля. В произошедшем обвиняют супруга — 38-летнего Брэдли Роберта Доусона (Bradley Robert Dawson).

По словам адвоката Доусона, его клиент отрицает причастность к смерти жены. Мужчину обязали сдать тест на ДНК и пройти судебно-медицинскую экспертизу, однако он отказался это сделать. Американец предстанет перед судом Фиджи 26 июля.

Ранее в июле британские туристы получили сильное отравление во время медового месяца в дорогом отеле Турции. Молодая пара с двумя детьми заплатила за поездку четыре тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей). Предполагается, что отравление могло возникнуть из-за некачественной еды в ресторане или воды в бассейне отеля.

