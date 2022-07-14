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Медовый месяц в дорогом отеле Турции обернулся для семьи сильнейшим отравлением

Британцы заплатили 280 тысяч рублей за отдых в Турции и подхватили бактериальную инфекцию

Фото: Artem Bryzgalov / Unsplash

Отдых в дорогом отеле Турции Delphin Imperial Resort в Ларе обернулся для четырех членов семьи сильнейшим отравлением. Своим опытом они поделились с изданием Daily Star.

Отмечается, что британцы с двумя детьми заплатили за поездку четыре тысячи фунтов стерлингов (280 тысяч рублей). По их словам, в путешествии они планировали отметить медовый месяц.

Однако уже на второй день дети пары почувствовали себя плохо. Сообщается, что особенно сильно заболел пятилетний сын. У мальчика подскочила температура, начались галлюцинации, рвота и диарея. Впоследствии ребенка доставили в больницу, где стало известно, что он подхватил серьезную бактериальную инфекцию.

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Через несколько дней похожие симптомы обнаружились у его родителей. Мать мальчика предполагает, что отравление могло возникнуть из-за некачественной еды в ресторане или воды в бассейне отеля. При этом путешественница отмечает, что никаких доказательств, которые она могла бы предъявить администрации гостиницы, у нее нет.

Как уточняет издание, с подобными жалобами к отельному врачу обращались еще три семьи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стало известно, что россияне массово перестали отдыхать в Турции. По словам туроператоров, одной из основных причин падения спроса стало сокращение авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов.

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Ксения Жарова
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