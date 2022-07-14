Россияне массово перестали отдыхать в Турции по одной причине

В АТОР сообщили, что спрос на отдых в Трции в июне 2022 года снизился на 50 процентов

Россияне массово перестали отдыхать в Турции летом 2022 года — специалисты туррынка сообщили о заметном снижении спроса по направлению на 50 процентов. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным губернатора Антальи, в июне 2022 года на курорты провинции приехали 417,8 тысячи отдыхающих из России, что на 52 процента меньше, чем в аналогичный период 2019-го. Также спад зафиксирован на Эгейском побережье в провинции Мугла: в июне 2022 года регион посетили 73,9 тысячи соотечественников против 182 тысяч в июне 2019-го (спад составил 59,4 процента).

По словам туроператоров, одной из основных причин падения спроса стало сокращение авиаперевозки и связанная с ней дороговизна авиабилетов. Например, в июле 2019 года в Анталью самолеты летали из 50 городов России, в июле 2021-го — из 25-30, в настоящее время полетные программы доступны из 17 городов.

«Ситуация с определенным дефицитом мест на рейсах сохраняется. В том числе с вылетом из Москвы. В регионах, ввиду незначительного объема перевозки, ситуация еще сложнее», — добавили в компании PEGAS Touristik.

Ранее эксперты АТОР назвали россиянам новую минимальную стоимость путевок в Турцию. По данным туроператоров, средний чек путевки в республику в июле и августе 2022 года на семью в составе двух взрослых и одного ребенка составил 3367 и 3800 евро (198 и 223,6 тысячи рублей) соответственно.