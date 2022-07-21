Мужчина с ножом напал на туристов в российском городе

Власти Каспийска заявили о нападении мужчины с ножом на туристов в центре города

Россиянин с ножом напал на туристов в центре дагестанского Каспийска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«20 июля на одной из центральных улиц города произошла словесная перепалка между местным жителем и компанией туристов», — сообщили в администрации.

По информации правоохранителей, через некоторое время мужчина вернулся с ножом в руках и бросился на обидчиков. Уточняется, что агрессору дали отпор, он не успел никого ранить.

Нападавшего задержали на месте. Сейчас он находится под стражей.

Ранее стало известно, что в Петербурге полицейские застрелили пьяного дебошира, бросавшегося с ножом на жену и детей. Правоохранителей вызвала в ночь на 21 июля жительница поселка Солнечное. На место происшествия прибыл наряд, на который мужчина также напал с ножом.