В Китае снова заметили танки на площади на фоне протестов

В Китае в провинции Хэнань на фоне массовых протестов заметили танковые колонны НОАК

В интернете распространились фотографии, на которых видны танки на площади одного из городов китайской провинции Хэнань, в котором проходят массовые протесты на фоне проблем с обналичиванием вкладов в местном отделении Банка Китая. Об этом сообщает India Today.

На снимках снова заметили танковую колонну Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на площади одного из городов. По данным СМИ, в ходе подавления протестов есть пострадавшие.

Протесты возникли из-за проблем с выплатами процентов по вкладам в Банке Китая и ряде нескольких небольших местных банков. Банки заморозили средства и заявили, что сбережения на счетах теперь являются «инвестиционными продуктами» и не могут быть обналичены.

Ранее сообщалось, что правительство Китая запретило иностранным дипломатам в Гонконге вспоминать о расстреле на площади Тяньаньмэнь, произошедшем 4 июля 1989 года.

