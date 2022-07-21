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В Китае снова заметили танки на площади на фоне протестов

В Китае в провинции Хэнань на фоне массовых протестов заметили танковые колонны НОАК

Фото: Reuters

В интернете распространились фотографии, на которых видны танки на площади одного из городов китайской провинции Хэнань, в котором проходят массовые протесты на фоне проблем с обналичиванием вкладов в местном отделении Банка Китая. Об этом сообщает India Today.

На снимках снова заметили танковую колонну Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на площади одного из городов. По данным СМИ, в ходе подавления протестов есть пострадавшие.

Протесты возникли из-за проблем с выплатами процентов по вкладам в Банке Китая и ряде нескольких небольших местных банков. Банки заморозили средства и заявили, что сбережения на счетах теперь являются «инвестиционными продуктами» и не могут быть обналичены.

Ранее сообщалось, что правительство Китая запретило иностранным дипломатам в Гонконге вспоминать о расстреле на площади Тяньаньмэнь, произошедшем 4 июля 1989 года.

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Дмитрий Сотак
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