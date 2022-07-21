В Минздраве рассказали о состоянии искусанного обезьяной в Подмосковье ребенка

В Минздраве заявили о тяжелом состоянии искусанного обезьяной под Москвой ребенка

Состояние двухлетней девочки, на которую в Подмосковье напала сбежавшая от владельца обезьяна, оценивается как тяжелое. Это заявление распространила пресс-служба подмосковного Минздрава, его цитирует РИАМО.

«Ребенок госпитализирован. (...) Его состояние специалисты оценивают как тяжелое. Пациенту проведена диагностика», — сообщили в Минздраве.

По сообщению ведомства, врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.

Инцидент произошел в подмосковной деревне Терпигорьево. Сообщалось, что обезьяна сбежала от своих хозяев, пробралась на соседний участок и искусала ребенка. Родители не сразу смогли вырвать дочь из лап животного.