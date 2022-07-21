В России спрогнозировали падение цен на один тип жилья

«Этажи»: жилье не вторичном рынке в России может подешеветь на 15 процентов

До весны 2023 года жилье на вторичном рынке России может в среднем подешеветь на 10-15 процентов. Динамику цен на этот тип недвижимости спрогнозировали в федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

По словам директора «Этажей» Ильдара Хусаинова, тенденция обусловлена падением стоимости неликвидных объектов. Ранее аналитики компании отметили, что цены на «вторичку» снижаются четвертый месяц подряд — последний раз затяжное снижение отмечалось лишь после кризиса 2014-2015 годов.

Эксперт пояснил, что цены на рынке недвижимости всегда ведут себя циклично и следом за периодом роста наступает период стагнации — обычно этому предшествуют существенные изменения в экономике страны.

«После резкого роста ключевой ставки в декабре 2014 года с марта 2015 года цена средняя цена продажи вторичной недвижимости в России снижалась на протяжении 32 месяцев, следом за которыми последовал бурный рост, в итоге сейчас средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России на 89,7 процента больше, чем в 2014-м», — уточнил Хусаинов и предположил, что в этот раз снижение стоимости готовых квартир не будет затяжным и продлится до весны 2023-го.