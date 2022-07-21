Разбойному нападению подверглись двое перекупщиков машин в Подмосковье

В Подмосковье совершено нападение со стрельбой на перекупщиков машин, похищено 4 млн руб

В Подмосковье неизвестные совершили разбойное нападение на перекупщиков машин, похищено четыре миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, ночью двое мужчин, занимающихся перепродажами автомобилей, ехали на BMW в Орехово-Зуевском городском округе. У деревни Нестерово им навстречу выехала машина с зажженным дальним светом. Оттуда вышли двое и открыли стрельбу по окну BMW. Перекупщики испугались и убежали в лес, а когда спустя некоторое время вернулись, то обнаружили, что преступники забрали из салона машины четыре миллиона рублей.

Потерпевшие 1996 и 1997 годов рождения обратились с заявлением в полицию. Там подтвердили факт совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия по поиску нападавших.