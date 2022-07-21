Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Разбойному нападению подверглись двое перекупщиков машин в Подмосковье

В Подмосковье совершено нападение со стрельбой на перекупщиков машин, похищено 4 млн руб

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock

В Подмосковье неизвестные совершили разбойное нападение на перекупщиков машин, похищено четыре миллиона рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, ночью двое мужчин, занимающихся перепродажами автомобилей, ехали на BMW в Орехово-Зуевском городском округе. У деревни Нестерово им навстречу выехала машина с зажженным дальним светом. Оттуда вышли двое и открыли стрельбу по окну BMW. Перекупщики испугались и убежали в лес, а когда спустя некоторое время вернулись, то обнаружили, что преступники забрали из салона машины четыре миллиона рублей.

Потерпевшие 1996 и 1997 годов рождения обратились с заявлением в полицию. Там подтвердили факт совершения преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). В настоящее время правоохранители проводят оперативные мероприятия по поиску нападавших.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Польше объявили набор в бригады теробороны на границе с Украиной
Минюст России попросил ликвидировать еврейское агентство «Сохнут»
Под Херсоном нашли группу раненых украинских военных и оказали им помощь
Крупнейший в мире производитель титана заинтересовался добычей в России
Россиянин попал в СИЗО за организацию убийства бывшей любовницы
Шойгу вручил «Золотую звезду» гендиректору «Алмаза-Антея»
Медведев назвал беженцам из Донбасса условие для продления сроков пребывания
Фанаты «Ференцвароша» потребовали уволить Черчесова после поражения в ЛЧ
Эксперт рассказал об использовании мошенниками халатности модераторов YouTube
В США оценили российскую «Коалицию»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.