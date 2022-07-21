Под Херсоном раскрыли одну из крупнейших диверсионных групп СБУ

РИА Новости: в Херсонской области поймали одну из крупнейших диверсионных групп СБУ

Российские спецслужбы раскрыли и обезвредили одну из крупнейших диверсионных групп, действовавших на территории Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, диверсанты, которых курировали представители Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе планировали подорвать железнодорожные пути и напасть на российских военных. У них изъяли 48 килограммов взрывчатки и гладкоствольное оружие.

Численность подпольной группы и другие детали операции по задержанию пока не раскрываются.

Ранее завербованного украинскими спецслужбами мужчину задержали в Ростовской области. Он должен был следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.