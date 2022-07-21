Полная медсестра надела купальник бренда Кардашьян и нарвалась на критику в сети

Полная медсестра Эмили надела купальник бренда Кардашьян Skims и нарвалась на критику

Медсестра и блогерша Эмили (фамилия неизвестна) с пышными формами надела купальник бренда Ким Кардашьян Skims и нарвалась на критику в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах полная девушка запечатлена в облегающем ромпере (комбинезоне с шортами) в стиле 1980-1990-х годов серебристого оттенка. При этом изделие частично обнажало ее крупную грудь и подчеркивало полный живот. Юзерша заявила, что собирается надеть данный наряд на вечеринку у бассейна, и поинтересовалась у зрителей, что они думают о ее образе. «Будьте честны. Я что, похожа на идиотку? Здесь все надо мной смеются», — отметила медработница.

Другие пользователи раскритиковали приобретенный блогершей предмет гардероба, указав, что ей следует выбрать другую одежду. «Эмили, ты прекрасна, но, при всем моем уважении, этот купальник тебе не подходит», «Думаю, ты бы выглядела великолепно в чем-нибудь другом», «Нет, нет и нет», «Я не в восторге, извините», — прокомментировали они, после чего девушка сообщила о своем решении вернуть купальник в магазин.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша с никнеймом @whatigot_ заказала в сети купальник известной марки и получила прозрачную ткань. Девушка рассказала, что за 80 долларов приобрела в сети указанный предмет гардероба желтого цвета бренда Kylie Swim, принадлежащего модели Кайли Дженнер. На размещенных кадрах юзерша примерила данное изделие, один из фигурных вырезов которого частично обнажал ее грудь и доходил до талии.