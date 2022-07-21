Российский суд со второй попытки арестовал имущество швейцарского банка

Суд арестовал российские активы Credit Suisse по иску Транскапиталбанка

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество швейцарского банка Credit Suisse в качестве обеспечительной меры по иску Транскапиталбанка, следует из карточки дела на сайте суда. Сделать это получилось со второй попытки.

Суть иска сводится к попытке Транскапиталбанка взыскать средства по кредиту, выданному в конце 2020 года компании Uzauto. Первоначальным кредитором выступал Credit Suisse, однако позже к нему присоединился Транскапиталбанк, выделивший 10 миллионов евро.

Срок погашения кредита наступил 19 апреля текущего года. Однако на следующий день Транскапиталбанк, разрабатывавший собственную платежную систему под надзором Центробанка, попал под блокирующие санкции США, что помешало ему получить средства от Credit Suisse.

В итоге российский банк подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании с Credit Suisse 10 миллионов евро. В конце июня суд отказал истцу в обеспечительном аресте имущества ответчика, однако на заседании 19 июля изменил решение и постановил наложить арест на 10 миллионов евро, находящихся на счетах Credit Suisse в российском «Банк Кредит Свисс».

Кроме того, суд запретил материнскому холдингу распоряжаться 99,9 процента принадлежащих ему акций «Банка Кредит Свисс» и еще одной «дочки» — «Кредит Свисс Секьюритиз».