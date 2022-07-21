Брэд Питт появился на премьере фильма со сколотым зубом

Голливудский актер Брэд Питт посетил премьеру «Быстрее пули» со сколотым передним зубом

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике со сколотым зубом и привлек внимание папарацци. Соответсвующие снимки публикует Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетил премьеру фильма «Быстрее пули», которая состоялась в Лондоне, в коричневом поло и бархатном костюме, состоящем из пиджака и широких брюк. Его образ дополнили замшевые туфли и солнцезащитные очки. При этом журналисты заметили сломанный передний зуб Питта на размещенных кадрах.

Читатели издания, в свою очередь, восхитились внешним видом актера и заявили, что указанная деталь только украшает мужчину. «Сколотые зубы делают Брэда еще более симпатичным», «Миллиард женщин любит его вопреки зубам», «И все равно он самый красивый актер», «Обожаю Питта», — высказывались пользователи сети в комментариях под изображениями.

В июне Брэд Питт вышел в свет в традиционно женской одежде. Звезду сфотографировали на премьере того же фильма в льняной юбке длины миди коричневого цвета, пиджаке в тон, розовой рубашке и грубых ботинках. В качестве аксессуаров он выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон.

Ранее Питт заявил о заключительном этапе своей карьеры. Последним фильмом, в котором он принял участие в качестве актера, стал боевик «Быстрее пули». Премьера картины запланирована на июль 2022 года. В фильме также снялись Сандра Буллок, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор Джонсон.