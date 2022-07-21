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Брэд Питт появился на премьере фильма со сколотым зубом

Голливудский актер Брэд Питт посетил премьеру «Быстрее пули» со сколотым передним зубом

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Голливудский актер Брэд Питт появился на публике со сколотым зубом и привлек внимание папарацци. Соответсвующие снимки публикует Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетил премьеру фильма «Быстрее пули», которая состоялась в Лондоне, в коричневом поло и бархатном костюме, состоящем из пиджака и широких брюк. Его образ дополнили замшевые туфли и солнцезащитные очки. При этом журналисты заметили сломанный передний зуб Питта на размещенных кадрах.

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Читатели издания, в свою очередь, восхитились внешним видом актера и заявили, что указанная деталь только украшает мужчину. «Сколотые зубы делают Брэда еще более симпатичным», «Миллиард женщин любит его вопреки зубам», «И все равно он самый красивый актер», «Обожаю Питта», — высказывались пользователи сети в комментариях под изображениями.

В июне Брэд Питт вышел в свет в традиционно женской одежде. Звезду сфотографировали на премьере того же фильма в льняной юбке длины миди коричневого цвета, пиджаке в тон, розовой рубашке и грубых ботинках. В качестве аксессуаров он выбрал солнцезащитные очки и крупный кулон.

Ранее Питт заявил о заключительном этапе своей карьеры. Последним фильмом, в котором он принял участие в качестве актера, стал боевик «Быстрее пули». Премьера картины запланирована на июль 2022 года. В фильме также снялись Сандра Буллок, Майкл Шеннон и Аарон Тейлор Джонсон.

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Майя Пономаренко
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