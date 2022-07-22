Гутерриш заявил о возможности наладить вывоз украинского зерна из трех портов

Генсек ООН Гутерриш заявил о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании сторон соглашения по украинскому зерну и назвал три точки, из которых наладят его вывоз. Трансляцию ведет The Telegraph.

Он подтвердил, что соглашение по экспорту зерна с Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Гутерриш назвал сделку маяком надежды и поблагодарил все стороны переговоров за сотрудничество.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.