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Гутерриш заявил о возможности наладить вывоз украинского зерна из трех портов

Генсек ООН Гутерриш заявил о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании сторон соглашения по украинскому зерну и назвал три точки, из которых наладят его вывоз. Трансляцию ведет The Telegraph.

Он подтвердил, что соглашение по экспорту зерна с Украины предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Гутерриш назвал сделку маяком надежды и поблагодарил все стороны переговоров за сотрудничество.

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Елизавета Наумова
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