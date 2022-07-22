В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу

Раскрыт возможный мотив убийства убийства дизайнера в Ленинградской области

В убийстве российского дизайнера Веры Руновой в Ленинградской области заподозрили ее бывшую любовницу. Мотив убийства в пятницу, 22 июля, в своем Telegram-канале раскрыло издание Baza.

По данным канала, женщины долгое время жили вместе, но рассорились после того, как дизайнер заняла у своей любовницы крупную сумму денег и не вернула. Дело дошло до суда, но получить свои средства подозреваемая так и не смогла. Следствие выясняет, связано ли убийство с долгом, но полагает, что это могло стать возможным мотивом убийства. Ведется розыск подозреваемой.

Преступление было совершено ранним утром 21 июля в городе Кудрово в доме на улице Венская. Киллер выстрелил в жертву и скрылся.