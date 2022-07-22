Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет

Заммэра Москвы Ракова: Городская клиническая больница №1 имени Пирогова отмечает 220-летие

Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова, известной как Первая Градская, исполнилось 220 лет. 22 июля одна из старейших клиник в Москве празднует свой юбилей. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Высочайший профессионализм коллектива и современные технологии позволяют эффективно оказывать помощь даже в самых сложных случаях. Первая Градская больница — центр разработки инновационных методик диагностики и лечения, которые затем внедряются в общегородскую медицинскую практику Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По словам Раковой, Первая Градская также является базой для кафедр медвузов. Тем самым больница «вносит неоценимый вклад в подготовку специалистов и будущее столичной медицины». Специалисты Первой Градской передают студентам опыт, традиции, а также учат их индивидуальному подходу к каждому пациенту и популяризируют применение передовых технологий, которые позволяют сохранить жизнь и здоровье. Больница остается не только лечебным и научным центром, но и клинической базой 6 высших учебных заведений. На базе больницы работают 7 университетских клиник.

600 000 человек получают медицинскую помощь в Первой Градской амбулаторно каждый год. Еще 60 000 пациентов лечатся в стационаре

В честь юбилея Первой Градской 22 июля в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылась фотовыставка. Она рассказывает историю больницы, в которой бывали русские цари, лечились солдаты Наполеона, работали знаменитые врачи, а также разрабатывались новые методики лечения самых разных заболеваний. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с историей создания клиники и основными этапами ее развития.

Более чем двухвековая преемственность клинических школ, основанная на принципе «лечить не болезнь, а больного», генетика этих стен, лишают нас права на непрофессионализм и равнодушие Алексей Свет главный врач ГКБ № 1 имени Пирогова

За всю свою историю Первая Градская пережила три эпидемии — эпидемию холеры, цинги и тифа — и пандемию коронавируса. «С апреля по июнь 2020 года хирургический корпус Первой Градской больницы был перепрофилирован под прием пациентов с COVID-19. За этот недолгий, но тяжелый период мы пролечили около двух тысяч человек и провели более 50 экстренных операций», — рассказал Алексей Свет.

Во время пандемии больница не переставала развиваться и расширять возможности в области медицины — как в плановом, там и в экстренном порядке.