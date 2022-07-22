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Россиянам рассказали о полезном хлебе и назвали его допустимую порцию

Врач Дарья Русакова: один-два кусочка цельнозернового хлеба на завтрак полезны для сердца

Фото: Shutterstock

Цельнозерновой хлеб на завтрак полезен для сердца и нервной системы, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. Полезные свойства такого хлеба она назвала в беседе с Ura.ru.

Диетолог указала россиянам на то, что в цельнозерновом хлебе содержится витамин В1, необходимый для функционирования нервной и сердечно-сосудистой системы. «В нем много пищевых волокон, которые нормализуют работу кишечника, снижают уровень холестерина», — добавила она. «В 100 граммах цельнозернового и черного хлеба содержится примерно 20-25 процентов от суточной нормы грубых волокон, а в 100 граммах белого хлеба — всего 10 процентов», — сравнила виды хлеба врач.

По словам Русаковой, такой хлеб хорошо сочетается с молоком, кисломолочными продуктами, супами и овощами, за исключением картофеля, поскольку в обоих продуктах большое количество крахмала. Употреблять цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями диетолог посоветовала «в разумных количествах»: допустимая порция — это один-два кусочка на завтрак.

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Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала россиянам о норме сушек. По словам врача, состав сушек оставляет желать лучшего: в них почти не содержатся витамины и полезные вещества.

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Александра Лисица
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