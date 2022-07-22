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Экипаж из 21 российского моряка застрял без еды и лекарств на судне близ Индии

Российские моряки застряли на аварийном судне INDA близ Индии без еды и лекарств

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Российский экипаж танкера INDA из 21 моряка на несколько месяцев застрял близ берегов Индии без лекарств и еды. Компания-владелец «ТрансморФлот» не возвращает россиян домой, рассказала «Ленте.ру» жена одного из моряков Юлия Хайрулаева.

По словам представителей компании, на которую ссылается Хайрулаева, из-за введенных против России международных санкций россиянам не позволяют зайти в порт, хотя судно находится в аварийном состоянии. У моряков на судне при этом уже истекли контракты: россияне должны были находиться на судне не более 4-5 месяцев, однако в действительности речь идет о сроках от 8 до 15 месяцев.

Хайрулаева рассказала, что у многих моряков проблемы со здоровьем, но устранить их невозможно из-за отсутствия медикаментов на борту. Помимо этого, к концу подходят продукты питания, что создает угрозу жизни.

По словам россиянки, ни компания-владелец судна, ни другие организации или ведомства (например, Ростовский профсоюз, куда также обращались семьи моряков) не предпринимают каких-либо действий по спасению экипажа.

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Елизавета Наумова
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