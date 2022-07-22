Япония обеспокоилась ростом военной активности России на Дальнем Востоке

Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России в районе Курил

Минобороны Японии обеспокоилось ростом военной активности России в районе Северных территорий — так в Токио называют южные острова Курильской гряды. Об этом сказано в ежегодном докладе министерства страны «Белая книга обороны Японии».

«Наблюдается рост военной активности вооруженных сил России вокруг Японии, а также тенденция на продолжение размещения последнего вида вооружения на Дальнем Востоке. Необходимо отслеживать данные тенденции с высокой обеспокоенностью», — сказано в публикации.

В японском военном ведомстве рассказали, что Москва размещает на островах береговые ракетные комплексы «Бастион» и проводит учения в Охотском море. В Минобороны также отметили совместные российско-китайские маневры и патрулирование регионов, примыкающих к территориальной границе Японии.

«Белая книга обороны» — ежегодный доклад Минобороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за протекший год и основных тенденциях в мире и сфере обороны Японии.

Ранее стало известно, что японское правительство отказалось ограничивать расходы на оборону на фоне беспокойства из-за России, Китая и КНДР. В Токио решили не устанавливать потолок расходов на оборону в следующем годовом бюджете. Джефф Кингстон, директор отдела азиатских исследований в токийском кампусе Университета Темпл связал это с конфликтом на Украине, с непредсказуемостью режима в Северной Корее, а также военной активностью КНР и РФ в регионе.