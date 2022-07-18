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Япония отказалась ограничивать расходы на оборону из-за России и КНР

Япония отказалась ограничивать расходы на оборону на фоне беспокойства из-за России и КНР

Фото: Charly Triballeau / Reuters

Япония отказалась ограничивать расходы на оборону на фоне беспокойства из-за России, Китая и КНДР. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Токио решили не устанавливать потолок расходов на оборону в следующем годовом бюджете. Джефф Кингстон, директор отдела азиатских исследований в токийском кампусе Университета Темпл обратил внимание на почти полное отсутствие возражений против подобных планов со стороны оппозиционных партий, левых СМИ и японского общества в целом. Он связывает это с конфликтом на Украине, с непредсказуемостью режима в Северной Корее, а также военной активностью КНР и РФ в регионе.

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Ожидается, что все остальные министерства ограничат свои бюджетные потребности на 2023 финансовый год, кроме министерства обороны. «[Премьер-министр Японии Фумио] Кисида заявил, что необходимо "значительное увеличение" [военного бюджета], а [бывший японский премьер Синдзо] Абэ призывал фактически удвоить расходы на оборону до двух процентов ВВП, так что значительное увеличение всегда было на повестке дня», — отметил Кингстон.

Ранее минобороны Японии сообщило, что Военная активность России и КНР вблизи Японии после начала специальной военной операции на Украине выросла в 2,5 раза. Согласно данным японских военных, за четыре месяца после начала конфликта зарегистрировано 90 случаев активности китайских и российских военных кораблей и самолетов вблизи Японии. В ведомстве заявили, что скоординированные маневры на высоком уровне вызывают обеспокоенность в Токио.

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Анжелика Бережная
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