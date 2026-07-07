Модные очки изъяли у российского блогера из-за подозрения в шпионаже

В Тольятти полиция забрала у блогера очки Ray-Ban для проверки

В Тольятти полиция забрала у блогера умные очки Ray-Ban для проверки. Об этом сообщает Baza.

Блогер снимал на очки ролик о пивном заведении, на которое жаловались местные жители. Во время съемок на него и товарища напал посетитель — он попытался сорвать очки, а после стал угрожать и ударил, требуя отдать гаджет.

Молодые люди отбились и сбежали из заведения, параллельно вызвав полицию. Правоохранителям они передали видео с очков, чем и привлекли их внимание к устройству. Полицейские потребовали отдать очки на экспертизу, предположив, что перед ними устройство, которое относится к шпионским.

В 2021 году ФСБ допускала включение умных очков от Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Ray-Ban в перечень шпионских устройств.

