Названы туристические направления с самым большим числом карманников

Улица Рамбла в Барселоне возглавила топ-10 направлений с наибольшим числом карманников

Барселона, Париж и Рим названы европейскими городами с самым высоким уровнем уличных краж. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование сервиса Money.co.uk.

Топ-10 туристических направлений с наибольшим числом карманников возглавила пешеходная улица Рамбла в Барселоне — на ней с кражами столкнулись более 3,2 тысячи пользователей Tripadvisor. Второе место заняла Эйфелева башня в Париже, а замыкает тройку лидеров фонтан Треви в Риме.

Кроме того, пользователи сети отмечают неблагоприятную обстановку возле Карлова моста в Праге и базилики Сакре-Кер в Париже. В десятку достопримечательностей также вошли Колизей, Староместская площадь в Праге, Лувр, Собор Парижской Богоматери и храм Саграда Фамилия.

Ранее, в июне, власти Италии придумали способ обезопасить туристов от уличных краж. Теперь отели Неаполя будут предлагать своим гостям обменять дорогие часы на пластиковые аналоги на время прогулок по итальянскому городу.